Назван средний возраст рождения ребенка в России

Академик РАН Геннадий Онищенко назвал средний возраст, в котором женщина рожает первого ребенка.
Он составляет примерно 31 год, уточнил академик в интервью ТАСС. При том, что ранее даже 26-летняя мама считалась старородящей.
— У нас средний возраст [рождения] первого ребенка где-то 31 год. Мы себя утешаем: в Европе, вообще, 32-34. Но нам от этого не легче, мы должны жить своим умом, — сказал он.
Академик РАН также отметил, что государство и субъекты России делают многое для появления большего числа многодетных семей. Он добавил, что лидерами по рождаемости являются Дагестан, Ингушетия и Москва.
Ранее Валентина Матвиенко заявила, что важно изменить менталитет и сделать так, чтобы женщины перестали задумываться о рождении первенца лишь к 28-29 годам.
— Успешным человеком должен считаться тот, у кого хорошая, дружная, большая, крепкая семья. Иметь детей должно быть модно. Нормой должно стать рождение детей как можно раньше после достижения совершеннолетия, — заявила сенатор.
Она вслед за президентом призвала россиянок не откладывать такое важное дело, как рождение детей, на потом.
Добавим, что сейчас в среднем одна женщина рожает одного ребенка. Этот показатель в стране 1,41 по итогам 2023 года.