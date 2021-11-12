Назван срок окончания пандемии коронавируса

Эксперты SAGE: коронавирус будет представлять угрозу как минимум следующие пять лет

Коронавирус будет представлять серьезную опасность как минимум до 2026 года — к такому выводу пришли специалисты Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE). Об этом пишет РИА Новости.

«SARS-CoV-2 продолжит угрожать системе здравоохранения и требовать активного контроля посредством вакцинации и мониторинга данных в течение как минимум пяти ближайших лет», — заявила организация.

По мнению экспертов, этот срок может увеличиться, если меры по вакцинации и общему сдерживанию распространения заболевания будут недостаточно эффективными.

Кроме того, британские ученые определили, что в Соединенном Королевстве, по сравнению с остальной Европой, ситуация с ростом заболеваемости стабилизировалась. По их мнению, этого удалось добиться благодаря широкой прививочной кампании.

Тем не менее специалисты из разных стран не исключают новой волны коронавируса. Это связано с тем, что в двадцатых числах ноября в Ботсване и ЮАР выявили новый штамм SARS-CoV-2 — B.1.1.529. Исследователи отмечают, что он отличается высокой трансмиссивностью и устойчивостью к вакцинам. На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения признала этот штамм «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон». Его выявили уже в четырех десятках стран, в России, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, случаев заражения пока не зафиксировали.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Как отмечал Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.