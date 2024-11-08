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Назван уровень инфляции в России в октябре

Новости. Экономика
00:10, 07 Ноября 2024
фото: © ededchechine / Freepik

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Вице-премьер Александр Новак оценил инфляцию в минувшем месяце и рассказал, как ее уровень изменится до конца года.

Инфляция в России на конец октября составила 8,5%, до конца года ожидается ее замедление до 8% или чуть ниже, сообщил журналистам в среду вице-премьер России Александр Новак. Его слова приводит агентство «Прайм».

«Сейчас инфляция по отношению к пиковому уровню, который мы наблюдали в июле месяце, я напомню это 9,2%, если брать год к году. Сейчас идет замедление инфляции. Мы на конец октября видим, что уровень инфляции составил 8,5%. До конца года ожидаем также снижения до 8%, а может быть несколько ниже 8%», — сказал Новак.

«Посмотрим, как сейчас в ближайшие два месяца, ноябрь–декабрь, будет ситуация развиваться, в том числе с учетом жесткой денежно-кредитной политики Центрального банка и замедления объемов кредитования — потребительских кредитов, соответственно, и коммерческого сектора. Поэтому посмотрим», — добавил он.

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