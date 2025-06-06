Назван виновный в аварии в городе Сортавала, где пострадал маленький ребенок

В Госавтоинспекции Карелии сообщили подробности аварии на центральной улице города Сортавала.

В Госавтоинспекции Карелии сообщили подробности аварии с участием двух легковых автомобилей, произошедшей в городе Сортавала около 12.44 дня 15 июня.

Там 37-летний водитель пикапа JAC T9, ехавший со стороны Петрозаводска в Санкт-Петербург, выехал на встречную полосу, где его машина столкнулась с автомобилем Mazda.

В аварии пострадали два пассажира Mazda, одна женщина 44 лет, другая — девочка 7 лет. Девочку доставили в Сортавальскую ЦРБ.