«Терминатор 2: Судный день»: кинолегенда оставляет человечеству считанные годы, но даёт надежду
15 августа, 16:25 Статьи
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Фабрика Скандия: как карельская мебель вышла на цифровой уровень
08 августа, 13:08 Статьи
Дожди ожидаются в Карелии 18 августа

17:00

Назван виновный в аварии в Петрозаводске, где пострадал ребенок

16:20

Спикер парламента Карелии рассказал о тихой охоте

15:10

Второй этап благоустройства сквера в Лахденпохья стартует в следующем году

14:23

В Сортавальском округе молодые пограничники дали военную присягу

13:20

Воздушную схватку хищников запечатлели в заповеднике на севере Карелии

12:20

Смертельное ДТП произошло на трассе в Карелии

11:10

Двое детей пострадали в аварии возле Петрозаводска

10:20

Жительница Петрозаводска пообщалась с бывшим коллегой и лишилась денег

09:30

В Петрозаводске проведут массовую проверку водителей

08:30

В Кондопоге родилась «королевская» двойня

00:10

Двое петрозаводчан потеряли сбережения из-за мошенников

20:00

В России с 2026 года введут новую выплату для семей с детьми

19:00

В Петрозаводске сгорел легковой автомобиль

18:00

Небольшой дождь и до +20°С: прогноз погода на 17 августа

17:00

Праздник силы и духа: в Петрозаводске прошел фестиваль боевых искусств

16:00

Жительница Карелии из-за мошенников лишилась 6 млн рублей и автомобиля

15:00

В Костомукше новобранцы-пограничники приняли присягу

14:30

В российский прокат вышел легендарный «Терминатор 2: Судный день»

14:00

В Костомукше горели жилой дом и гараж

13:30

«Онежский комар» покинет площадку бывшего ОТЗ

13:00

Историческое паровозное депо в Карелии продают за 32 миллиона рублей

12:30

Бастрыкин поручил проверить незаконную утилизацию рыбы в Карелии

12:00

Артур Парфенчиков проверил ход строительства дома-интерната в Костомукше

11:30

Путин и Трамп провели переговоры на Аляске: итоги встречи

11:00

Спасенную в Карелии нерпу выпустили в Ладожское озеро

10:30

В Петрозаводске проверяют правила перевозки детей

10:00

Грузовые составы заблокировали доступ к электричке в Петрозаводске

09:30

В Суоярви бдительная жительница предотвратила лесной пожар

09:00

В Карелии введен карантин из-за опасного заболевания земляники

08:30

Карелия вошла в топ-10 популярных летних направлений у молодежи

08:00

Китайские ученые разработали установку для борьбы с космическим мусором

07:30

В Австралии описан новый вид древнего кита, жившего 25 миллионов лет назад

00:10
Назван виновный в аварии в Петрозаводске, где пострадал ребенок
Сегодня 16:20 Дорожная хроника
Водитель одного из автомобилей проигнорировал временный дорожный знак.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили о завершении административного расследования аварии, произошедшей в Карельской столице 13 июля.

Тогда на Лесном проспекте столкнулись автомобили BMW и Lada. В ДТП пострадала 11-месячная девочка в иномарке. Согласно информации, женщина-водитель в BMW при повороте направо не заняла крайнее правое положение.

Однако расследование показало, что она выполняла требования временно установленного знака, объезжая препятствие слева. Напротив, водитель отечественного автомобиля требования знака нарушил, объехав его справа. В итоге его привлекли к административной ответственности.

