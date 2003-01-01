Назван виновный в аварии в Петрозаводске, где пострадал ребенок

Водитель одного из автомобилей проигнорировал временный дорожный знак.

В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили о завершении административного расследования аварии, произошедшей в Карельской столице 13 июля.

Тогда на Лесном проспекте столкнулись автомобили BMW и Lada. В ДТП пострадала 11-месячная девочка в иномарке. Согласно информации, женщина-водитель в BMW при повороте направо не заняла крайнее правое положение.

Однако расследование показало, что она выполняла требования временно установленного знака, объезжая препятствие слева. Напротив, водитель отечественного автомобиля требования знака нарушил, объехав его справа. В итоге его привлекли к административной ответственности.