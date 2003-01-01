Назван возможный претендент на пост полпреда президента в СЗФО

Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак рассматривается как кандидат на пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщают источники, близкие к администрации президента и полпредству.

Козак считается одним из ближайших соратников Владимира Путина, поэтому окончательное решение по его назначению будет принимать лично президент. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию, заявив, что Кремль не комментирует кадровые перестановки.

Должность полпреда в СЗФО может освободиться, поскольку нынешний представитель Александр Гуцан может возглавить Генпрокуратуру России. В свою очередь, действующий генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда.

Эксперты отмечают, что Козак имеет большой опыт работы с президентом со времен петербургской мэрии. Если Козак перейдет на новую должность, это может привести к структурным изменениям в администрации президента. Возможно, его нынешняя должность будет упразднена, а часть полномочий перейдет к первому заместителю руководителя администрации Сергею Кириенко.

Дмитрий Козак окончил Ленинградский государственный университет. В 1980-х годах он работал в Ленинградской прокуратуре, а затем в мэрии Санкт-Петербурга. После назначения Владимира Путина на пост премьер-министра Козак возглавил аппарат правительства, позже занимал должности заместителя и первого заместителя руководителя администрации президента. В 2004 году он снова ненадолго возглавил аппарат правительства, но в том же году стал полномочным представителем президента в Южном федеральном округе, где работал до 2007 года. Затем в течение года Козак руководил Министерством регионального развития. С 2008 по 2020 год он занимал пост вице-премьера, а в 2020 году стал заместителем руководителя администрации президента.