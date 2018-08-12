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Новости. Политика
21:45, 12 Августа 2018
фото: РИА Новости

Назван заказчик убийства Владислава Листьева

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Коллега Владислава Листьева по программе "Взгляд" Дмитрий Захаров назвал заказчиком его убийства покойного олигарха Бориса Березовского.

Об этом он сообщил в интервью Интернет-каналу MixTV, запись доступна на YouTube.

Гибель Листьева Захаров связал с монополией на размещение рекламы на канале ОРТ, сообщает Lenta.ru. 

"И вот кто-то, кто стоял за Владом, решают, что Первый канал вводит мораторий на размещение рекламы сторонними организациями, а непосредственно размещением будет заниматься сам Первый канал. То есть сразу логически и легко вычисляется, кто от этого нес наибольший ущерб", -  сказал бывший ведущий "Взгляда".

"Процентов с этой четверти миллиарда лишался всем нам хорошо известный человек, которого уже ныне нет в живых. Который был найден не то повешенным, не то повесившимся в Лондоне. То есть это было настолько очевидно, что расследовать, собственно, было нечего», - пояснил Захаров. "Вы упомянули Бориса Березовского", - ответил ему интервьюер, после чего разговор продолжился.

Ведущий "Взгляда" подчеркнул, что телевизионщик неоднократно получал звонки с угрозами от неких «анонимных персонажей», которые требовали отменить это нововведение. По мнению ведущего, Листьев повел себя глупо, не попросив правоохранительные органы о защите.

"Когда речь идет о четверти миллиарда долларов, как вы понимаете, "погрозят-погрозят - да и перестанут" не работает", - добавил коллега первого гендиректора ОРТ.

Тележурналист Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года возле своего дома в Москве. Преступление до сих пор не раскрыто.

Олигарх Борис Березовский был обнаружен мертвым 23 марта 2013 года в доме бывшей жены в Аскоте (Великобритания). Приоритетной версией смерти считается самоубийство.

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