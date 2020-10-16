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Названа более устойчивая к коронавирусу группа крови

Новости. Общество
21:20, 17 Октября 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Ученые назвали группу крови, носители которой менее подвержены риску заражения коронавирусом.

Риску заразиться коронавирусом наименее подвержены люди с первой группой крови (AB0), говорится в исследованиях, опубликованных 14 октября на портале MedicalXpress, сообщают Известия.

Ученые из Дании и Канады пришли к выводу, что группа крови также влияет на тяжесть течения COVID-19.

Так, в ходе первого исследования тесты на коронавирус взяли у 473 тыс. человек. Среди сдавших положительный тест оказалось меньше всего пациентов с группой крови 0 (первая группа) и больше с A (вторая), B (третья) и AB (четвертая). Среди людей со второй, третьей и четвертой группами риск заражения оказался одинаковым.

В другом исследовании анализировали данные о 95 пациентах из Канады с тяжелым течением COVID-19. Оказалось, что людям со второй и четвертой группами крови чаще требовалась искусственная вентиляция легких, а также диализ из-за почечной недостаточности. Ученые полагают, что у таких людей выше риск тяжелого поражения органов при коронавирусе. Кроме того, все пациенты, помимо людей c первой группой крови, чаще попадали в реанимацию.

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