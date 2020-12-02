890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Вепсы готовы пожаловаться на лесозаготовку в ООН 1
Сегодня 12:51
Около 100 пациентов с коронавирусом находятся в больницах в тяжелом состоянии 1
Сегодня 09:33
Странная подсветка появилась у стелы воинской славы в Петрозаводске (ФОТО) 6
Сегодня 10:05
Светофоров в Петрозаводске станет больше, а некоторые изменят режим работы 2
Сегодня 07:15
Появились фото нового пешеходного моста в районе железнодорожного вокзала в Петрозаводске (ФОТО) 18
Сегодня 11:03
Карельское отделение Пенсионного фонда опровергло сообщения о прибавках пенсионерам 5
Сегодня 12:30

Названа болезнь, на треть снижающая риск заражения коронавирусом

Новости. Общество
20:40, 02 Декабря 2020
фото: © Sputnik / Тимур Батыршин
Загрузка...

Люди, страдающие бронхиальной астмой, меньше подвержены риску заражения коронавирусом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование израильских ученых, опубликованное на портале ScienceDirect.

По словам одного из авторов работы, доктора Юджина Мерзона, существует три гипотезы, объясняющие выводы специалистов.

Во-первых, респираторная аллергия связана со значительным сокращением ангиотензинпревращающего фермента 2 (АСЕ2), который SARS-CoV-2 использует как точку входа в клетку.

Во-вторых, большинство астматиков используют ингаляционные кортикостероиды, которые могут снижать репликацию коронавируса.

Ученые отмечают, что в случае с такими пациентами также действует социальный фактор.

"Они с большей вероятностью будут соблюдать инструкции Министерства здравоохранения, включая ношение масок, социальное дистанцирование и правила гигиены", — объяснил Мерзон.

Медики считают, что исследование может принести пользу при выработке персонализированных рекомендаций для отдельных групп населения с уже существующими заболеваниями.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.11.2020, 00:00
"Повторяю: лекарства закуплены"
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"
25.11.2020, 15:40
Стало известно, в чем подозревают Леонида Белугу
27.11.2020, 09:16
В Карелии от коронавируса скончались 33-летний и 59-летний мужчины
28.11.2020, 16:06
Минздрав Карелии:  Каждый, кто контактировал с больным коронавирусом, обязан самоизолироваться

Аналитика

Сегодня 12:58
Обществоведение
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Вепсы готовы пожаловаться на лесозаготовку в ООН 1
Сегодня 12:51
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора
01.12.2020 15:09
Благодарность Офтальмологическому центру Карелии
30.11.2020 14:53
Вилами по воде 1
30.11.2020 10:29
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии"
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»