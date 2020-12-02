Названа болезнь, на треть снижающая риск заражения коронавирусом

Люди, страдающие бронхиальной астмой, меньше подвержены риску заражения коронавирусом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование израильских ученых, опубликованное на портале ScienceDirect.

По словам одного из авторов работы, доктора Юджина Мерзона, существует три гипотезы, объясняющие выводы специалистов.

Во-первых, респираторная аллергия связана со значительным сокращением ангиотензинпревращающего фермента 2 (АСЕ2), который SARS-CoV-2 использует как точку входа в клетку.

Во-вторых, большинство астматиков используют ингаляционные кортикостероиды, которые могут снижать репликацию коронавируса.

Ученые отмечают, что в случае с такими пациентами также действует социальный фактор.

"Они с большей вероятностью будут соблюдать инструкции Министерства здравоохранения, включая ношение масок, социальное дистанцирование и правила гигиены", — объяснил Мерзон.

Медики считают, что исследование может принести пользу при выработке персонализированных рекомендаций для отдельных групп населения с уже существующими заболеваниями.