Названа дата клубничного фестиваля в Петрозаводске

Клубнику от карельских фермеров можно будет купить в Петрозаводске с 11 по 24 июля.

В эти даты в столице Карелии пройдет фестиваль урожая садовой клубники «Земляничное лукошко», рассказали в Минсельхозе Карелии.

Сейчас идет прием заявок от фермеров. Участвовать могут карельские производители садовой клубники и других свежих ягод, продукции с добавлением ягод (джемов, варенья, лимонадов, морсов, пастилы, мороженого, шоколада и кондитерских изделий), карельские ремесленники.

Прием заявок открыт по 27 июня включительно.

Напомним, ярмарка в Петрозаводске пройдет уже в четвертый раз, В прошлом году было продано около 17 тонн клубники. По данным министерства сельского и рыбного хозяйства, клубнику для розничной продажи в Карелии выращивают 50 сельхозпроизводителей.

В одном из крупнейших хозяйств — Юлии и Дениса Шелемех в Виданах — «Столице на Онего» рассказали, что клубнику ждут в июле. Высадили уже проверенные сорта — Сенсацию, Сонату и Мальвину. Но объемы пока не называют. Все будет зависеть от погодных условий.