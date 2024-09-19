Названа дата начала отопительного сезона в жилых домах Петрозаводска

Глава Минстроя Карелии сообщил, когда республика будет полностью подключена к теплу.

Глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов назвал даты подключения к теплу оставшихся районов республики, в том числе жилого фонда Петрозаводска.

Тепло в дома петрозаводчан начнет поступать в среду, 2 октября. Тогда же начнется отопительный сезон в Пудожском районе.

Также на среду перенесли начало отопительного сезона в Прионежском, Кондопожском и Медвежьегорском районах.

Наконец, в четверг, 3 октября, подключение к теплу произойдет в оставшихся районах и округах республики: Пряжинском, Суоярвском, Олонецком, Лахденпохском, Питкярантском и Сортавальском.