Названа дата начала выплат на детей школьного возраста

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что перечисление выплат на школьников начнется с 16 августа.

Перечисление единовременных выплат семьям с детьми школьного возраста начнется с 16 августа, большинство получат средства именно в этот день, заявил журналистам глава Минтруда Антон Котяков. Об этом информирует РИА Новости.

«Родители могут направить свои заявления в Пенсионный фонд начиная с 15 июля. Многие уже получили в личном кабинете на „Госуслугах“ предзаполненные заявления, которые необходимо только проверить и подтвердить корректность данных», — отметил министр.

Он разъяснил, что Пенсионный фонд обработает все поступающие заявления и сформирует необходимые документы.

Выплата в десять тысяч рублей на детей школьного возраста — это единовременное пособие, поэтому ее могут перечислить на счет, привязанный к карте любой платежной системы, который указан в заявлении гражданина.

Как напомнили в пресс-службе министерства, обратиться за выплатой можно до конца октября. Подача заявлений начинается с 15 июля через портал госуслуг или любую клиентскую службу ПФР. Большинству родителей, оформляющих пособие на портале госуслуг, не придется самостоятельно заполнять заявление: оно сформировано автоматически и направлено в личный кабинет.

Уведомления о готовности заявления уже начали поступать родителям в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Выплата на школьников предоставляется российским семьям с детьми, которым шесть лет исполняется не позже 1 сентября этого года, либо с детьми, которым на момент выхода указа не исполнилось 18 лет. Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители, а также граждане 18-23 лет с инвалидностью, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам.