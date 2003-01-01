Названа дата открытия Лобановского моста в Петрозаводске

На важнейшей стройке в карельской столице уже начался этап асфальтирования.

В Петрозаводске на финишную прямую выходит строительство нового Лобановского моста на улице Мерецкова. Компания «БалтМостСтрой» опубликовала ролика и впервые назвала дату планируемого открытия моста.

По словам начальника строительства объекта Романа Деева, в настоящий момент полностью завершены работы по установке металлических конструкций, железобетонных плит, деформационных швов. На 90 процентов сделана напыляемая гидроизоляция. Сейчас начинается этап асфальтирования моста.

Открытие моста и начало движения по нему, по словам представителя застройщика, намечено на 19 октября этого года, на День работника дорожного хозяйства.

Напомним, реконструкция моста проходит за счет республиканского бюджета. Подрядчик — «БалтМостСтрой» — идёт со значительным опережением графика (ранее планировалось сдать мост в 2026 году). Добавим, что мост будет в полтора раза шире прежнего: 4 полосы, троллейбусное движение, тротуары шириной 3 метра, велодорожки, архитектурная подсветка.