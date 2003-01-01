Названа дата продаж «Нивы Трэвел» с новым двигателем

Долгожданную «Ниву» с современным мотором начнут продавать уже в этом году.
Старт продаж обновленной LADA Niva Travel запланирован на 20 ноября 2025 года. Об этом сообщает автопортал RCI News. Автомобиль в базовой комплектации будет стоит 1,4 млн рублей. Издание сообщает, что серийное производство данной модели запустят в ближайшие недели.
Главное и самое долгожданное изменение — новый мотор 1.8 ВАЗ-11184 (8 кл., 90 л. с.). Его сравнивают с дизельным из-за высокой тяги на низах. Есть надежда, что он будет и более экономичным, чем устаревший предшественник.
Из других новинок обновленной «Нивы»: полностью светодиодная оптика, оригинальный передний бампер, изменённая решётка радиатора, 17-дюймовые легкосплавные диски, модернизированная подвеска, доработанная коробка и более эффективные тормоза.
А вот салон остался прежним. Новый интерьер на данном автомобиле ожидают в 2026 году.
