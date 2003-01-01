Названа дата прощания с народным артистом Карелии Владимиром Мойковским

В Театре драмы «Творческая мастерская» рассказали, когда пройдет прощание с артистом Владимиром Мойковским.

Прощание с заслуженным артистом России, народным артистом Карелии Владимиром Мойковским состоится в пятницу, 19 сентября, рассказали в театре.

Он один из тех восьми актеров, которые участвовали в первом спектакле будущего театра «Завтра была война» в 1985 году, один из тех, кто создавал театр и отстаивал право на само существование «Творческой мастерской». Ко времени создания «ТМ» в 1988 году Владимир Мойковский был уже известным драматическим актером в Карелии.

И в «Творческой мастерской» за более чем 35-летний путь Владимир Игоревич создал целую плеяду выдающихся образов в спектаклях разных режиссеров: Ивана Петрова, Андрея Тупикова, Ольги Ольшанской, Сергея Стеблюка, Петра Шерешевского. Всего же Владимир Мойковский успел сыграть около двухсот ролей, среди которых нет ни одной проходной и незаметной, говорят коллеги.

Прощание с большим артистом пройдет 19 сентября, в мемориальном зале по адресу ул. Вольная, 4 (2 зал) с 12.00 до 13.00.