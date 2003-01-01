РЕКЛАМА
Многодетные мамы запустили в Петрозаводске стендап шоу
28 сентября, 14:15 Статьи
Кинотетрис
«Август»: впечатляющая экранизация одного из самых главных романов о войне
28 сентября, 14:05 Статьи
Тема недели
Великая засуха: куда ушла вода из карельских озер
27 сентября, 19:30 Статьи
Названа дата прощания с Виолой Гущино
Сегодня 16:30 Утраты
Виолу Гущину похоронят рядом с мужем на Сулажгорском кладбище.

фото: © Юлия Гущина

Прощание с Виолой Гущиной пройдет во вторник, 30 сентября, с 11 до 12 часов на ул. Вольная, 2-й зал., — сообщила ее дочь Юлия Гущина.

— Захоронение — на почетном участке Сулажгорского кладбища, где похоронен папа. Поминки состоятся сразу после поездки в Сулажгору, в 13 часов в банкетном зале «Свердловъ» на ул. Свердлова, дом 7 (напротив Минсельхоза, где был продуктовый магазин Карелпотребсоюза), — уточнила Юлия.

Напомним, Виола Гущина принадлежала к первому поколению сотрудников, стоявших у истоков создания музея «Кижи» на острове. Она проработала в музее более 50 лет. Виола Гущина участвовала в более чем 50 экспедициях, десятках научных конференций и подготовила свыше 30 научных работ. Ее публикации до сих пор сохраняют свою актуальность.

Добавим, что супруг Виолы Гущиной Борис Гущин — историк, этнограф, писатель, театральный критик, один из основателей и первых сотрудников музея «Кижи» — ушел из жизни в 2022 году. 

