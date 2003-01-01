Названа дата проведения «Главной елки Карелии»

В Карелии определили дату проведения главного новогоднего детского праздника.

Республиканское мероприятие «Главная елка Карелии» состоится 19 декабря в Петрозаводске.

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Артур Парфенчиков. Праздничный спектакль и театрализованное представление пройдут в Музыкальном театре республики.

Министерство культуры Карелии займется разработкой сценария и организацией праздника. Министерство образования и спорта будет отвечать за приобретение подарков для детей и размещение делегаций. Медицинское сопровождение мероприятия обеспечит Министерство здравоохранения региона.

Республиканский детский праздник «Главная елка Карелии» проводится в 26-й раз с 1998 года. За это время его участниками стали более 11 тысяч ребят из всех районов и городских округов республики.