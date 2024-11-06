Названа дата суда над обвиняемым в смертельном ДТП в Карелии

Уголовное дело по факту аварии, унесшей жизни троих человек, было назначено к слушанию.

В объединенной пресс-службе судов Карелии назвали дату слушания дела по факту смертельной аварии, произошедшей в Суоярвском округе республики.

Слушание дела в отношении 39-летнего жителя Петрозаводска в Суоярвском районном суде состоится в понедельник, 11 ноября.

Напомним, страшная авария произошла на трассе «Петрозаводск-Суоярви» 15 февраля 2024 года. Столкнулись седельный тягач с полуприцепом и легковой автомобиль. В результате аварии погибли водитель легковушки и двое его пассажиров, в том числе маленький ребёнок. Еще одна пассажирка была госпитализирована с травмами.

Накануне было завершено расследование уголовного дела. Водителя грузовика обвиняют в нарушении ПДД. По версии следствия, грузовой автомобиль вылетел на встречку, где и столкнулся с легковушкой. Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. По его словам, оценить дорожную ситуацию ему помешала снежная пыль, образовавшаяся на дороге.