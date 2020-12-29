Названа диета, увеличивающая продолжительность жизни

Продлить жизнь, а кроме того, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний способна средиземноморская диета.

Об этом сообщило издание Daily Express со ссылкой на результаты исследования американских учёных, информирует агентство экономической информации "Прайм".

Соблюдение такой диеты в течение 12 месяцев может привести к положительным изменениям микробиома кишечника, а также предотвратить потерю бактериального разнообразия.

Помимо этого, учёные зафиксировали у тех, кто следует средиземноморской диете, увеличение числа бактерий, которые ассоциируются со снижением хрупкости костей, улучшением работы мозга, а также бактерий, оказывающих противовоспалительный эффект.

В качестве основных принципов средиземноморской диеты исследователи упомянули замену сливочного масла на оливковое, обилие овощей и фруктов, сокращение потребления мяса, а также увеличение потребления рыбы.