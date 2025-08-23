Реклама на сайте
Как стать директором магазина до 30 лет: истории успеха от молодых профессионалов из Карелии
19 августа, 18:35 Статьи
«Терминатор 2: Судный день»: кинолегенда оставляет человечеству считанные годы, но даёт надежду
15 августа, 16:25 Статьи
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
У застрявшей в горах Киргизии туристки появился шанс на спасение

07:20

Карельские студенты вошли в число лучших в пляжном волейболе по России

07:00

Новый памятник открыли в окрестностях Петрозаводска

06:40

Названа доступная процедура для снятия тревожности

00:10

Всероссийский трайбл-фестиваль «LIITANSSI» прошел в Карелии

23:10

Эксперт назвал самые частые виды автоподстав в России

22:00

Нашелся пропавший в Суоярвском округе Карелии мужчина

21:40

Умер режиссер легендарных советских телесериалов

20:30

Мужчину в Карелии избили ремнем после спора в развлекательном заведении

19:50

Два автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Карелии

18:30

Дожди и грозы ждут Карелию 25 августа

17:00

Два судна столкнулись в водах Карельского перешейка

15:40

Стала известна причина эвакуации «Лотос Плазы»

14:00

В Петрозаводске эвакуировали «Лотос Плазу»

13:30

Жителям Карелии рассказали о погоде до конца августа

12:30

Дом вспыхнул в Кондопожском районе Карелии

11:30

Мужчина пропал на западе Карелии

10:30

Доставщику еды на электровелосипеде вызвали скорую после бесконтактного ДТП в Петрозаводске

09:50

Пенсионерка в Карелии второй раз попалась на уловку мошенников

09:30

Поселки Прионежского района оставались без света до утра

09:05

Бастрыкин поручил проверить информацию об отсутствии ФАПа в карельском поселке

08:00

Свой флаг появился у Лахденпохской районной спортшколы

07:00
Названа доступная процедура для снятия тревожности
Сегодня 00:10 Медицина
Психиатр назвала доступную всем процедуру с рядом полезных эффектов.

фото: Nathan DeFiesta / Unsplash

Популярную и доступную всем процедуру с рядом неожиданных полезных эффектов назвала в беседе с «Лентой.ру» врач-психиатр, кандидат медицинских наук, эксперт социального проекта «Деменция.net» Мария Штань. По ее словам, такой процедурой является контрастный душ.

— Холодная вода действует как природный антидепрессант. Она вызывает выброс серотонина, норадреналина и дофамина и тем самым воздействует на мозг: помогает снизить тревожность и улучшить память и концентрацию внимания, — заявила Штань.

Помимо этого, контрастный душ помогает при борьбе с хронической усталостью, эмоциональным выгоранием, неврологическими расстройствами и нарушениями сна, а также для облегчения симптомов некоторых форм мигрени и вегетососудистой дистонии и рассеянного склероза.

При этом специалист уточнила, что для снижения тревожности лучше придерживаться схемы «две минуты теплая вода — две минуты холодная». Чередовать температуры надо на протяжении 10-15 минут дважды в день. Первые же несколько дней прохладный душ надо включать на несколько секунд и постепенно увеличивать длительность.

Олег Липовецкий
режиссер
Я был очень толстым мальчиком и мечтал нравиться девочкам
Уроженец Карелии, режиссер лучшего (по итогам года) московского театра «Шалом» Олег Липовецкий о причинах, почему пришел в театр. А также о жизни, Карелии, театре «Творческая мастерская» и причинах отъезда в Москву.

