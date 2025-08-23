Названа доступная процедура для снятия тревожности

Психиатр назвала доступную всем процедуру с рядом полезных эффектов.

Популярную и доступную всем процедуру с рядом неожиданных полезных эффектов назвала в беседе с «Лентой.ру» врач-психиатр, кандидат медицинских наук, эксперт социального проекта «Деменция.net» Мария Штань. По ее словам, такой процедурой является контрастный душ.

— Холодная вода действует как природный антидепрессант. Она вызывает выброс серотонина, норадреналина и дофамина и тем самым воздействует на мозг: помогает снизить тревожность и улучшить память и концентрацию внимания, — заявила Штань.

Помимо этого, контрастный душ помогает при борьбе с хронической усталостью, эмоциональным выгоранием, неврологическими расстройствами и нарушениями сна, а также для облегчения симптомов некоторых форм мигрени и вегетососудистой дистонии и рассеянного склероза.

При этом специалист уточнила, что для снижения тревожности лучше придерживаться схемы «две минуты теплая вода — две минуты холодная». Чередовать температуры надо на протяжении 10-15 минут дважды в день. Первые же несколько дней прохладный душ надо включать на несколько секунд и постепенно увеличивать длительность.