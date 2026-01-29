Названа еще одна причина возможной блокировки банковской карты

Комментарий к банковскому переводу может заморозить ваши деньги.

В представлении рядовых пользователей поле «сообщение получателю» в банковском приложении — это место для милой записки. Но будьте осторожны, предупреждает «Российская Газета», написанное там слово может стать причиной блокировки всего перевода.



Речь идет не только об общеизвестных ограничениях, связанных с запрещенной деятельностью или глупыми шутками. Чаще всего блокировка перевода происходит из-за комментариев, указывающих на ведение физическим лицом коммерческой деятельности.



Все российские банки обязаны следовать закону о противодействии легализации доходов, поэтому банковские системы автоматически анализируют поле «сообщение получателю».



В последние годы практика приема денежных средств на личные карты за оказанные услуги или проданные товары приняла массовый характер, но счета для физлиц не предназначены для совершения такого рода операций.



В целом, чтобы избежать проблем при переводе с карты на карту, поле «сообщение получателю» лучше не заполнять совсем, советуют юристы.



