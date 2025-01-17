Названа идеальная температура для сна

Эксперт назвал температуру, при которой человек лучше всего засыпает.

Врач-сомнолог Павел Кудинов разрешил вопрос о том, при какой температуре в помещении лучше спать. Специалисты однозначно называют наиболее комфортной температурой для сна 19-21С°. Слова врача приводит РИАМО.

«Температура для сна — 19-21С°. Соответственно, воздух должен быть свежим, перед сном обязательно проветрить помещение. Спать в закрытой комнате нежелательно, особенно если в ней спит не один человек, тогда к утру в комнате будет нехватка воздуха», — сказал Кудинов.

По словам специалиста, в случае нехватки кислорода наутро можно почувствовать головную боль и першение в горле.

Специалист также отметил, что для качества сна важно, тяжелым или легким одеялом укрывается человек. Поэтому важно выбрать то одеяло, под которым будет максимально комфортно.