Названа категория россиян, которым посоветовали отказаться от молока

Врач назвал неожиданную опасность употребления более трех с половиной стаканов молока в неделю.

О неожиданной опасности молока, особенно для пожилых людей, в беседе с «Газета.ру» рассказала директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. По ее словам, у людей старше 60 лет чрезмерное употребление напитка увеличивает риск рака печени.

— Современные исследования показывают, что чрезмерное употребление молока (больше трех с половиной стаканов в неделю), особенно жирного (более 3,6% жирности), может повысить риск рака печени у людей старше 61,5 года. Это значит, что молоко не всегда полезно, несмотря на рекомендацию пить около 500 мл молока в неделю. Чтобы снизить риски, стоит отказаться от этого напитка, — рассказала врач.

Врач порекомендовала постепенно сокращать потребление обычного молока, заменяя его другими напитками, например, на растительное — соевое, миндальное, овсяное или рисовое. На основе растительного молока можно готовить разнообразные десерты. Кроме того, для получения дополнительного кальция вместо молока можно использовать ореховые пасты или семена чиа, заключила врач.