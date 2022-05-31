Названа комфортная летняя температура для жителей Карелии

Синоптик рассказал, какая температура лето вызывает климатический стресс.

Известно, что жара повышает риски для здоровья. Какая температура в летний сезон вызывает климатический стресс, рассказал в интервью радио Sputnik главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

Стремление проводить летний отпуск в странах с жарким климатом неразумно, поскольку температура воздуха выше 27 градусов может быть вредна для здоровья, предупредил эксперт.

«В среднем любая температура выше плюс 27 градусов вызывает климатический стресс. Хотя с учетом физиологических особенностей каждого человека это значение может варьироваться», — отметил Тишковец.

Человеческому организму почти идеально подходит летняя погода, характерная для большей части территории Европейской России, продолжил синоптик. Он уточнил, какая средняя температура воздуха считается наиболее комфортной.

«Львиная часть территории Европейской России в летний сезон находится в зоне идеального климатического комфорта. Это где-то от 20 градусов в районе Петрозаводска до 25 градусов в низовьях Дона — средние показатели», — сказал Евгений Тишковец.

Людям, которые собираются отдохнуть в одном из регионов Европейской России, лучше всего запланировать отпуск на июль, полагает синоптик.

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