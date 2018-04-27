Названа лучшая книга, вышедшая в Карелии в 2017 году

Победителем республиканского конкурса "Книга года-2017" стало издание "Гербарий Петрозаводского государственного университета", сообщает Минкультуры Карелии.

В Национальной библиотеке Карелии в четверг были объявлены победители и лауреаты XVIII республиканского конкурса "Книга года-2017".

"Звание "Книга года Республики Карелия" и главную премию получило издательство Петрозаводского государственного университета за книгу коллектива авторов "Гербарий Петрозаводского государственного университета", - сказано в сообщении министерства культуры.

Авторов книги поздравила вице-премьер Лариса Подсадник, которая возглавляла оргкомитет конкурса.

"Эта книга сделана в лучших традициях книгоиздания и одна из лучших книг, которую я вообще держала в руках", - отметила она.

"Гербарий Петрозаводского государственного университета" также был признан лучшим учебным изданием и взял номинацию "Лучшее художественное оформление и полиграфическое исполнение издания".

Победителями в других номинациях стали: "Ивовый росток (Pajuntaimen)" издательства "Периодика" (номинации "Лучшая книга на карельском, вепсском или финском языках" и "Лучшая книга для детей и юношества") и книга Юрия Шлейкина "Командировка в XX век: отчет о жизни, делах и встречах" издательства "Острова" (номинация "Лучшая книга в области художественной литературы и публицистики").

Специальный диплом "Читательская симпатия" получила книга А.Зильбера, А.Жидкова и Е.Кунина "ГуманИТАРная культура и юмор в критической медицине", вышедшая в издательстве "Скандинавия".