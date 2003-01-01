РЕКЛАМА
«Ёлки 12»: новая версия новогоднего кинохита снова на больших экранах
19 декабря, 16:08 Статьи
Обществоведение
«Наконец-то прошли всех врачей»: как акция «Вечер здоровья» экономит время работающих жителей Карелии
19 декабря, 15:35 Статьи
Тема недели
Глава Карелии подвел итоги года в формате прямой линии
18 декабря, 20:00 Статьи
Новости

Несовершеннолетние вандалы из Питкяранты оборвали гирлянды в заводском сквере

09:34

Биатлонистка из Карелии Екатерина Лянгина завоевала золото на всероссийских соревнованиях

08:59

Названа Молодежная столица России в 2026 году

08:02

Умер актер сериала «Молодежка» Анатолий Лобоцкий

00:10

Артур Парфенчиков и Владислав Третьяк открыли обновленную хоккейную коробку в Питкяранте

19:00

Плюсовая температура: прогноз погоды на 21 декабря

18:00

Ночью автомобиль врезался в опору ЛЭП в Петрозаводске

17:00

«Все должно выстраиваться вокруг семьи»: Шандалович назвал главные темы Прямой линии с президентом

16:01

В доме престарелых в Подмосковье в результате отравления погибли три человека и около 30 пострадали

15:30

Кони и винтаж: в Петрозаводске открылась новогодняя арт-барахолка «Винтажный цех»

14:18

«Маяк» из Карелии участвует в конкурсе лучших въездных стел России

13:30

В Карелии сохранят часть железнодорожных маршрутов, от которых планировалось отказаться

12:21

Карелия вошла в тройку лидеров в России по спросу на аренду автомобилей

11:29

Опубликованы фото и видео с места жесткой массовой аварии под Петрозаводском

10:42

Под Петрозаводском утром произошло страшное массовое ДТП

10:18

Опубликовано расписание петрозаводского автовокзала на новогодних каникулах

09:58

Мошенники обманули жителей трех районов Карелии на 2 миллиона рублей

09:31

Приполярную чайку заметили в Беломорском районе

09:00

Карельская лыжница в призерах на всероссийских соревнованиях среди юниоров

08:30

После пожара семья из Петрозаводска просит о помощи

08:00

Кольцо Наполеона похищено из его последней штаб-квартиры в Бельгии

00:10
Названа Молодежная столица России в 2026 году
Сегодня 08:02 Общество
Поделиться

Смоленск станет Молодёжной столицей России в 2026 году.

фото: © Wikimedia Commons

На торжественной церемонии в Национальном центре «Россия» объявлены города, которые получат статус молодёжных столиц страны. Победителем и молодёжной столицей 2026 года по результатам народного голосования стал Смоленск. Звание «Город молодёжи» на предстоящий год присвоено Ельцу.

На церемонии награждения премии «Время молодых» первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко поздравил победителей и поблагодарил команды нынешних молодёжных столиц — Перми и Омска — за достойную работу. По его словам, за 2025 год эти города приняли почти на миллион туристов больше благодаря запуску новых программ и открытию молодёжных центров.

Статус молодёжной столицы присуждается на один год и даёт городу право проводить проекты федерального агентства «Росмолодёжь», а также получать методическую и экспертную поддержку. В разные годы этого звания удостаивались Нижний Новгород, Москва, Владивосток, Пермь и Омск.

Обсудить (0) в ленту
