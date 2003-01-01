Названа Молодежная столица России в 2026 году

Смоленск станет Молодёжной столицей России в 2026 году.

На торжественной церемонии в Национальном центре «Россия» объявлены города, которые получат статус молодёжных столиц страны. Победителем и молодёжной столицей 2026 года по результатам народного голосования стал Смоленск. Звание «Город молодёжи» на предстоящий год присвоено Ельцу.

На церемонии награждения премии «Время молодых» первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко поздравил победителей и поблагодарил команды нынешних молодёжных столиц — Перми и Омска — за достойную работу. По его словам, за 2025 год эти города приняли почти на миллион туристов больше благодаря запуску новых программ и открытию молодёжных центров.

Статус молодёжной столицы присуждается на один год и даёт городу право проводить проекты федерального агентства «Росмолодёжь», а также получать методическую и экспертную поддержку. В разные годы этого звания удостаивались Нижний Новгород, Москва, Владивосток, Пермь и Омск.