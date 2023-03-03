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Названа необычная причина деменции

Новости. Общество
00:12, 05 Марта 2023
фото: ТАСС / Артём Геодакян

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Врач объяснил, какое простое ежедневное действие поможет снизить опасность деменции.

Британский врач, ведущий телевизионных программ по биологии и медицине Майкл Мозли рассказал в своем подкасте Just One Thing о ежедневной привычке, помогающей от деменции. Его цитирует Лента.ru со ссылкой на Express.

По словам Мозли, если не чистить зубы, бактерии из ротовой полости могут спровоцировать деменцию. «Исследование показало, что люди с серьезными болезнями пародонта — воспалением десен — более подвержены риску развития болезни Альцгеймера», — сказал он.

Десны, напомнил он, могут воспалиться, если плохо чистить зубы. «Когда бактерии изо рта проникают в кровоток, это провоцирует иммунный ответ. Это полезно для организма, если не длится долго, но через какое-то время может привести к хроническому воспалению», — предупредил о найденной врачами связи специалист.

Слова Мозли подтвердил британский стоматолог Сим Синграо. Он уточнил, что с группой специалистов кафедры стоматологии Университета Центрального Ланкашира изучил образцы мозга людей, страдавших и не страдавших от болезни Альцгеймера. «Мы искали признаки ДНК бактерий из полости рта и связанных с ними белков. Мы нашли их в мозге людей, страдавших от болезни Альцгеймера», — заключил он.

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