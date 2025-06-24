Названа неожиданная опасность кассовых чеков

Врач объяснила, почему обычные кассовые чеки могут быть опасны для здоровья
Об опасности для здоровья кассовых чеков рассказала врач Тания Эллиот в беседе с изданием Maxima. Ее слова приводит Лента.ру. Как выяснилось, обычные кассовые чеки из магазина таят в себе неприятности.
- Они содержат бисфенол A — вещество, которое связано с такими проблемами, как бесплодие, гормональный дисбаланс и даже некоторые виды рака, — объяснила Эллиот.
По словам специалистов, последнее время некоторые производители заменили это вещество на бисфенол S, но риск болезней из-за этого не уменьшился.
В результате после прикосновения к коссовым чекам врачи советуют тщательно мыть руки и избегать дезинфицирующих средств на спиртовой основе, так как они ускоряют впитывание химикатов.
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