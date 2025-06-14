Названа неожиданная ошибка при использовании дезодоранта

По словам специалиста, многие люди используют дезодорант неправильно.

Многие люди неправильно пользуются дезодорантом, испотьзуя его сразу после душа, заявил фармацевт Альваро Фернандес в беседе с изданием El Español. Его слова приводит Лента ру.

Медик рассказал, что использовать дезодорант сразу после душа не стоит - при таком подходе его эффективность существенно снижается.

Фармацевт призвал использовать дезодорант в период наименьшей активности потовых желез - перед сном. Так он подействует изнутри, поскольку лучше впитается.