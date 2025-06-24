Названа одежда, запретная для пассажиров самолета

Стюардесса перечислила одежду, которую не стоит надевать во время полета.

Опытная стюардесса назвала одежду, которая максимально не подходит для пассажиров самолета. Ее слова приводит Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

По мнению Силле Райделл из Копенгагена, запретить для себя в самолете стоит шорты и короткие топы, поскольку из-за кондиционеров может быть очень холодно.

Кроме того, нельзя надевать шлепанцы. При аварийной посадке, если она случится, необходимо будет быстро покинуть самолет, что сложно делать в открытой обуви.