Реклама на сайте
Кинотетрис
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Тема недели
Фабрика Скандия: как карельская мебель вышла на цифровой уровень
08 августа, 13:08 Статьи
Обществоведение
Жильцы восьми девятиэтажек в Костомукше несколько месяцев живут без лифтов
07 августа, 11:40 Статьи
Новости

Названа одна из основных причин проблем с лишним весом

00:10

Листья назвали источником опасности для автомобиля

22:00

Названы условия изъятия некоторых дачных участков у россиян

20:30

Смертельное ДТП произошло на востоке Карелии

19:30

Стали известны подробности страшной аварии на трассе в Карелии

18:30

Кондопожанин избежал реального заключения за покупку наркотиков

18:00

Двухмесячную малышку, которую избила мама в Петрозаводске, заберут из дома малютки

17:40

Транспортную доступность карельской Арктики обсудил Артур Парфенчиков с Зампредом Правительства РФ Юрием Трутневым

17:25

Житель Карелии лишится квартиры из-за «просрочки» по кредиту

17:20

Пожар на мусорном полигоне в районе поселка Березовка локализован

17:12

«Вероятность осадков невелика»: надвигающийся антициклон принесёт в Карелию потепление до +23℃

17:00

К ликвидации пожара на полигоне в Кондопожском районе привлекли гусеничные экскаваторы

16:40

Автокатастрофа в Пряжинском районе унесла жизнь двух человек

16:30

В зону специальной военной операции землякам отправят пять внедорожников

16:20

Суд взыскал кредитные деньги с женщины, которая не вернула их в срок

16:10

На сельской дороге в Олонецком районе «буханка» опрокинулась на бок

15:50

Привокзальную площадь начали благоустраивать в Кеми

15:31

Карелия примет участие в гастрономическом фестивале «Вкусы России»

15:20

Каменную икону Николая Чудотворца установили в городе Сортавала

14:50

В мэрии Петрозаводска рассказали, когда завершится ремонт дорог на Древлянке

14:30

В Карелии на одного суперрандоннера стало больше

14:10

В Медвежьегорском районе мужчина вынес 200 литров топлива с работы

13:50

На территории Карелии действует всего один лесной пожар

13:25

Полицейские из Карелии выручили семью, попавшую в беду на дороге

13:00

Пенсионерка из Петрозаводска получила условный срок за дискредитацию армии России

12:50

Просрочки россиян по ипотеке и автокредитам выросли почти в два раза

12:30

«Как же так, мой хороший»: в ходе СВО погиб житель Кемского района Роман Карху

12:20

След от тапка на машине и уголовное дело: в Беломорске мужчина повредил чужой автомобиль и разбросал мусор

12:10

Молодой водитель и девушка-пассажирка пострадали в ДТП в Петрозаводске

11:50

«Подход к заданиям нужно изменить»: в Госдуме предложили сделать упор на развитие творческого мышления школьников

11:30

Элиссан Шандалович оценил ход ремонтных работ в школе Медвежьегорска

11:15

На трассе в Карелии молодой водитель вылетел на встречную полосу и устроил жесткое ДТП

10:55

Фонд «Защитники Отечества» и ВСЦ оказывают помощь участникам СВО

10:51

Центральный парк стал излюбленным местом отдыха жителей и гостей нового района «Talojarvi»

10:37

«Бедное мышление» и огромные потери: мошенники украли у петрозаводчанки более миллиона рублей

10:35

В Петрозаводске в десятках домов отключат горячую воду

10:15

В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами

09:50

В Петрозаводске завершили модернизацию уличного освещения в Карьерном проезде

09:25

Билайн обновил линейку тарифов для дата-устройств: больше гибкости и выгоды

09:15

В Петрозаводске временно изменятся маршруты двух троллейбусов

09:00

Кемь и Рабочеостровск из-за коммунальной аварии остались без воды

08:40

Жительницу Ярославля оштрафовали за сравнение новой школьной формы в России с нацистской

08:20

В России предложили досрочно выдавать водительские права подросткам

08:00

В ночь на 13 августа можно будет наблюдать звездопад

07:40

Дети военнопленных и пропавших без вести будут получать выплаты

07:20

В Карельском научном центре в День географа пройдет лекторий

07:00

В Водлозерском парке рассказали, как боролись с лесными пожарами

06:40

Водлозерский парк открыли для посещения

00:10
Названа одна из основных причин проблем с лишним весом
Сегодня 00:10 Медицина
Поделиться

Врач перечислил пять причин того, как нарушения сна влияют на набор веса.

фото: © i yunmai / Unsplash

Плохой сон мешает контролировать вес из-за пяти причин: нарушения гормонального баланса, повышения тяги к сладкому, меньшего количества энергии, замедления обмена веществ и стресса, рассказал «Газете.Ru» врач-сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков.

— Сон напрямую управляет выработкой гормонов, которые регулируют голод и насыщение. Когда вы не высыпаетесь, в организме возрастает уровень грелина — гормона, вызывающего чувство голода, и снижается уровень лептина, отвечающего за ощущение сытости. В итоге даже после плотного приема пищи вы можете чувствовать, что все еще голодны — и есть дальше. Кроме того, у человека может появиться сильная тяга к вредной еде. Недосып делает нас уязвимыми перед соблазнами: хочется быстрых углеводов, сладкого, жирного. Это не случайность, а реакция организма на усталость, — он просит «быструю энергию». Как следствие, вы начинаете есть больше — и не самых полезных продуктов, что неизбежно ведет к набору веса, — объяснил врач.

Ещё одна проблема — усталость после бессонной ночи, которая не оставляет сил на активность.

— Лестница кажется Гималаями, прогулка — марафоном. Чем меньше вы двигаетесь, тем меньше сжигаете калорий, и это усугубляет последствия переедания. Кроме того, хронический недосып буквально тормозит метаболизм. Организм переходит в «режим экономии» и начинает использовать калории менее эффективно. Даже если вы не едите больше обычного, ваш вес может начать расти просто потому, что обмен веществ стал медленнее, — рассказал Новиков.

Выработка кортизола, гормона стресса, также является следствием плохого сна. Стресс, в свою очередь, провоцирует переедание.

— Вывод один: если вы хотите сохранить здоровье и держать вес под контролем, начните не с холодильника, а с режима сна. 7–9 часов полноценного отдыха — это не роскошь, а физиологическая необходимость. Высыпаясь, вы не просто восстанавливаете силы, вы помогаете своему организму работать в гармонии, снижаете тягу к перееданию и даете себе шанс чувствовать себя и выглядеть лучше, — заключил сомнолог.

Обсудить (0) в ленту
Масштабный праздник спорта «Ночь физкультурника» прошел в Петрозаводске
Июльская жара в Петрозаводске
Жара, великолепные музыканты и благодарные зрители - как проходил Музыкальный фестиваль "Ruskeala Symphony"
Онежские петроглифы - красота природы и уникальное культурное наследние Карелии
Олег Ермолаев
вице-премьер Карелии по экономике
По сути, мы говорим о новом проекте
О возвращении идеи строительства центра Wildberries в Петрозаводске

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение