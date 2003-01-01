Названа одна из основных причин проблем с лишним весом

Врач перечислил пять причин того, как нарушения сна влияют на набор веса.

Плохой сон мешает контролировать вес из-за пяти причин: нарушения гормонального баланса, повышения тяги к сладкому, меньшего количества энергии, замедления обмена веществ и стресса, рассказал «Газете.Ru» врач-сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков.

— Сон напрямую управляет выработкой гормонов, которые регулируют голод и насыщение. Когда вы не высыпаетесь, в организме возрастает уровень грелина — гормона, вызывающего чувство голода, и снижается уровень лептина, отвечающего за ощущение сытости. В итоге даже после плотного приема пищи вы можете чувствовать, что все еще голодны — и есть дальше. Кроме того, у человека может появиться сильная тяга к вредной еде. Недосып делает нас уязвимыми перед соблазнами: хочется быстрых углеводов, сладкого, жирного. Это не случайность, а реакция организма на усталость, — он просит «быструю энергию». Как следствие, вы начинаете есть больше — и не самых полезных продуктов, что неизбежно ведет к набору веса, — объяснил врач.

Ещё одна проблема — усталость после бессонной ночи, которая не оставляет сил на активность.

— Лестница кажется Гималаями, прогулка — марафоном. Чем меньше вы двигаетесь, тем меньше сжигаете калорий, и это усугубляет последствия переедания. Кроме того, хронический недосып буквально тормозит метаболизм. Организм переходит в «режим экономии» и начинает использовать калории менее эффективно. Даже если вы не едите больше обычного, ваш вес может начать расти просто потому, что обмен веществ стал медленнее, — рассказал Новиков.

Выработка кортизола, гормона стресса, также является следствием плохого сна. Стресс, в свою очередь, провоцирует переедание.

— Вывод один: если вы хотите сохранить здоровье и держать вес под контролем, начните не с холодильника, а с режима сна. 7–9 часов полноценного отдыха — это не роскошь, а физиологическая необходимость. Высыпаясь, вы не просто восстанавливаете силы, вы помогаете своему организму работать в гармонии, снижаете тягу к перееданию и даете себе шанс чувствовать себя и выглядеть лучше, — заключил сомнолог.