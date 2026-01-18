Названа одна из причин возможного уменьшения будущей пенсии

Переход на электронные трудовые книжки снижает, но не исключает риски. Ошибки, допущенные в прошлом (особенно в бумажных документах XX века), никуда не исчезают и требуют сложной процедуры исправления.
Ошибки в трудовой книжке — одна из скрытых причин, которая может сократить размер будущей пенсии. Об этом рассказала ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
По её словам, если в записях есть неточности, эти периоды работы могут не зачесть в страховой стаж, что напрямую повлияет на расчёт пенсионных выплат.
Самые частые ошибки, которые «крадут» стаж:
Неправильное или неполное название организации (не совпадает с печатью).
Отсутствие записи, если работодатель менял название.
Ошибочная дата приёма на работу (указана дата договора, а не фактического выхода).
Расхождения в названии должности со штатным расписанием.
Ошибки в личных данных работника (например, после смены фамилии).
Как исправить?
Если компания работает — текущий работодатель может внести правки по документам.
Если организация ликвидирована или документы утеряны — часто вопрос решается только через суд.
Эксперт отметила, что переход на электронные трудовые книжки снижает, но не исключает риски. Ошибки, допущенные в прошлом (особенно в бумажных документах XX века), никуда не исчезают и требуют сложной процедуры исправления.
Выход в этой ситуации только один — внимательно проверять все записи при приёме на работу и увольнении, своевременно исправлять неточности — это защитит ваш пенсионный капитал.
«Столица на Онего» сообщала, что при расчете пенсии многодетным мамам будут учитывать периоды ухода за всеми детьми.