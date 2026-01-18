Названа одна из причин возможного уменьшения будущей пенсии

Переход на электронные трудовые книжки снижает, но не исключает риски. Ошибки, допущенные в прошлом (особенно в бумажных документах XX века), никуда не исчезают и требуют сложной процедуры исправления.

Ошибки в трудовой книжке — одна из скрытых причин, которая может сократить размер будущей пенсии. Об этом рассказала ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

По её словам, если в записях есть неточности, эти периоды работы могут не зачесть в страховой стаж, что напрямую повлияет на расчёт пенсионных выплат.

Самые частые ошибки, которые «крадут» стаж:

Неправильное или неполное название организации (не совпадает с печатью).

Отсутствие записи, если работодатель менял название.

Ошибочная дата приёма на работу (указана дата договора, а не фактического выхода).

Расхождения в названии должности со штатным расписанием.

Ошибки в личных данных работника (например, после смены фамилии).

Как исправить?

Если компания работает — текущий работодатель может внести правки по документам.

Если организация ликвидирована или документы утеряны — часто вопрос решается только через суд.

Эксперт отметила, что переход на электронные трудовые книжки снижает, но не исключает риски. Ошибки, допущенные в прошлом (особенно в бумажных документах XX века), никуда не исчезают и требуют сложной процедуры исправления.

Выход в этой ситуации только один — внимательно проверять все записи при приёме на работу и увольнении, своевременно исправлять неточности — это защитит ваш пенсионный капитал.



«Столица на Онего» сообщала, что при расчете пенсии многодетным мамам будут учитывать периоды ухода за всеми детьми.