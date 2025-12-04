Названа официальная причина запрета онлайн-просмотра публичных камер Петрозаводска

Они перестали работать по инициативе УФСБ Карелии. В данном ведомстве «Столице на Онего» прокомментировали ограничение свободного доступа к городским камерам.

Публичные камеры проектов «Мой дом» от компании «Ситилинк» и «Мой город» от Сампо.ру в Петрозаводске больше не показывают в онлайн-режиме. Оба провайдера сообщают, что такое решение продиктовано требованием территориального управления правоохранительных органов Республики Карелия и федеральным законом № 35 «О противодействии терроризму».

Как удалось выяснить «Столице на Онего» за отключением свободного доступа стоит Управление ФСБ Карелии.

— Да, это сделано по нашей инициативе. Причина заключается в необходимости профилактики и снижения угроз от прямого бесконтрольного доступа к ресурсам онлайн- видеонаблюдения лицами, имеющими преступные замыслы и совершающими противоправные действия, — прокомментировали нашему изданию в ведомстве. Добавим, что доступ ограничен только к онлайн-трансляции, архив остается доступен. При необходимости все желающие смогут зайти в архив и найти необходимую информацию. Также работают камеры во дворах и на предприятиях.