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Названа оптимальная температура для перехода на зимние шины

Новости. Общество
20:30, 25 Октября 2024
фото: © chris-mueller / istockphoto

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Эксперты назвали изотерму, после прохождения которой надо записываться на замену резины.

Основным ориентиром для смены резины является температура воздуха. По общепринятому правилу, летние шины теряют свои свойства при температуре ниже +7 °C, рассказали RT в пресс-службе Роскачества.

«При таких условиях они становятся жёсткими, их сцепление с дорогой ухудшается, что может привести к увеличению тормозного пути и снижению устойчивости автомобиля. Рекомендуется менять летние шины на зимние, когда среднесуточная температура стабильно опускается до +4 °C. Это важно, потому что даже при сухой дороге на морозе летние шины не смогут обеспечить безопасное вождение», — предупредили эксперты.

По словам специалистов, важно учитывать не только ночную температуру, но и условия на дорогах утром, когда чаще всего бывает скользко из-за ночных заморозков.

В организации подчеркнули, что летние шины не рассчитаны на холод и снег.

«Зимние шины имеют другой состав резины и специальный рисунок протектора, что позволяет им лучше «держаться» на заснеженной или обледенелой поверхности. При неблагоприятных погодных условиях, таких как снег, гололёд или мокрый снег, зимняя резина помогает сохранить контроль над автомобилем. Специальные канавки и ламели на протекторе зимних шин отводят воду и грязь, что улучшает устойчивость на мокрой дороге», — пояснили там.

Кроме того, по словам экспертов, летняя резина при низких температурах изнашивается быстрее.

«Зимние шины, наоборот, спроектированы так, чтобы выдерживать холод, и использование их при отрицательных температурах продлевает срок их службы», — добавили собеседники RT.

Также они добавили, что необходимо учитывать климатические условия вашего региона.

«В южных регионах России, где зимы мягче, можно менять шины позже — когда температура стабильно держится около +5 °C. В северных регионах и местах с суровым климатом переход на зимние шины лучше осуществить заблаговременно, чтобы быть готовым к внезапным снегопадам и гололедице», — отметили в пресс-службе.

Эксперт рекомендуют следить за прогнозом и заранее планировать визит в шиномонтаж.

«Как только прогноз укажет на постоянные температуры ниже +7 °C, стоит записаться на замену шин, чтобы избежать очередей. Перед установкой проверьте глубину протектора зимних шин. Минимально допустимая глубина для безопасной эксплуатации — 4 мм. Изношенные шины не смогут эффективно справляться с зимними условиями. Опытные автомобилисты меняют шины заранее, чтобы быть готовыми к внезапным переменам погоды. Гололёд может появиться ещё до выпадения первого снега, особенно ночью», — заключили в Роскачестве.

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