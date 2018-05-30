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Новости. Общество
15:15, 30 Мая 2018

Названа почасовая стоимость платной парковки в Петрозаводске

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Власти карельской столицы назвали ориентировочную стоимость часа платной парковки на улицах города.

Эта сумма может варьироваться в пределах от 30 до 40 рублей в час, заявил заместитель главы администрации Петрозаводского городского округа Андрей Иванов на заседании постоянной комиссии по ЖКХ.

Подробности читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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насмешница
2018-05-30 15:57:43
360 точек, пусть по 10 машин каждая, пусть место занято 12 часов в сутки, 365 дней в году, 30руб/час.=473 млн/год.
banan
2018-05-30 15:35:32
На выбранных парковках будет идеальная чистота и высочайшее качество дорожного покрытия? Или в этом славном городишке как всегда - набрить бабла и в норку?
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