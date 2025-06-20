Названа предварительная причина пожара на севере Карелии, где погиб человек

Следователи Костомукши проводят проверку по факту гибели мужчины на пожаре в поселке Тикша Муезерского района.

По данным следствия, накануне, 15 июля, днем в бане рядом с частным домом в поселке Тикша Муезерского района произошло возгорание. Соседи, увидев пожар, вызвали на место подразделение пожарной части. На месте тушения было обнаружено тело мужчины 1977 года рождения.

— По предварительным данным, причиной возникновения пожара является неосторожное обращение пострадавшего с огнем. Согласно имеющейся информации, мужчина на момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. При осмотре каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, на погибшем не обнаружено, — рассказали в ведомстве.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, в тушении принимали участие 6 сотрудников пожарных частей поселка Ледмозеро и села Ругозеро и две единицы техники. Пожар ликвидирован в 15:15.