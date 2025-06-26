Названа предварительная причина пожара в Пряжинском районе, в котором погибла женщина

Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины при пожаре в деревне Савиново Пряжинского района.

Напомним, возгорание произошло 13 июля 2025 года. При тушении огня в жилом доме было обнаружено тело женщины. Проводится процессуальная проверка.

Личность погибшей установлена, уточнили следователи. 85-летняя хозяйка домовладения проживала одна. По предварительным данным, причиной возгорания явилась неисправность электропроводки.

— Для установления точной причины гибели женщины, причины возгорания и очага пожара назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. В рамках проверки следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в Следкоме Карелии.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.