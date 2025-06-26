Названа предварительная причина пожара в Пряжинском районе, в котором погибла женщина

Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины при пожаре в деревне Савиново Пряжинского района.
Напомним, возгорание произошло 13 июля 2025 года. При тушении огня в жилом доме было обнаружено тело женщины. Проводится процессуальная проверка.
Личность погибшей установлена, уточнили следователи. 85-летняя хозяйка домовладения проживала одна. По предварительным данным, причиной возгорания явилась неисправность электропроводки.
— Для установления точной причины гибели женщины, причины возгорания и очага пожара назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. В рамках проверки следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в Следкоме Карелии.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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