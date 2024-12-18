Названа предварительная причина столкновения поездов в Мурманской области

Железнодорожная авария произошла в 16.15 вечера после прибытия на станцию пассажирского поезда.

Названа предварительная причина столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области. По данным тг-канала SHOT, у грузового поезда сломался токоприёмник и его оставили ждать помощи, после чего он выкатился на другой путь.

Как уточнили в РЖД, боковое столкновение поездов произошло в 16.15 сегодня, 18 декабря, по прибытию пассажирского состава на станцию Княжая. В настоящее время движение поездов на участке приостановлено.

Между тем, сообщается, число пострадавших дошло до 10, один из них может находиться в тяжёлом состоянии.

Напомним, столкновение поездов произошло сегодня, 18 декабря, в Мурманской области. В результате могло с рельсов три вагона поезда «Мурманск — Санкт-Петербург», который следует через Карелию.