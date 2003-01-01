Названа предварительная причина страшного ДТП с туристическим автобусом рядом с Карелией

Правоохранители считают, водитель автобуса нарушил правила дорожного движения.

Следствие установило предварительную причину страшного ДТП с автобусом, произошедшего сегодня по соседству с Карелией. По данным Западного межрегионального следственного управления, водитель автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд прямо перед грузовым поездом. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Утром 4 августа 2025 года на железнодорожном переезде перегона Олонец — Лодейное Поле вблизи станции Инема в Ленинградской области произошло столкновение пассажирского автобуса и грузового поезда. По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд непосредственно перед движущимся грузовым поездом, — говорится в сообщении.

В результате столкновения один пассажир погиб, 16 человек получили травмы, семеро из них находятся в тяжелом состоянии. Как сообщает РЕН ТВ, большинство пострадавших были жителями Тутаева Ярославской области. Группа направлялась в Александро-Свирский монастырь.

По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства трагедии.