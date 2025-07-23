Названа причина большинства лесных пожаров в Карелии

Самое большое количество пожаров оказалось в Пудожском районе республики.

В Минприроды Карелии сообщили количество пожаров в республике на сегодняшнее утро, 3 августа. Тогда в регионе полыхало 32 лесных пожара, 14 из них локализованы. Угрозы населенным пунктам на настоящий момент нет.

За 2 августа в Карелии ликвидировали 10 пожаров в Калевальском, Муезерском, Пудожском районах, Сортавальском, Суоярвском и Костомукшском округах. Утром ликвидировали пожары в Беломорске округе и Пудожском районе.

Днём два пожара полыхало в Калевальском районе, один - в Кемском, один - в Костомукшском округе, пять - в Лоухском районе, один - в Медвежьегорском, семь - в Муезерском, два - в Пряжинском, одиннадцать - в Пудожском, один - в Сегежском округе и ещё один - в Суоярвском.

В большинстве случаев причиной возгорания в лесу стала гроза. Но восемь пожаров возникли по вине человека.

На тушении возгораний работают более 330 человек и 74 единицы техники как из Карелии, так и из республики Марий Эл и Тюменской области.

В министерстве напомнили, что в республике введен режим чрезвычайно ситуации в лесах, в Муезерском, Лоухском, Костомукшском, Пудожском районах и округах веден запрет на посещение лесов и въезд в них транспортных средств за исключением проезда по автомобильным дорогам общего пользования. Сообщить о лесном пожаре можно по бесплатному круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны: +7 (8142) 55-55-80.