Названа причина несчастного случая со сварщиком в Петрозаводске

В Госинспекции труда назвали виновных в том, что сварщик на судоремонтном заводе получил тяжелую травму.

Госинспекция труда завершила расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего с электросварщиком АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод». Об этом сообщили на сайте инспекции.

Мужчина сваривал элементы наружной обшивки строящегося судна. В какой-то момент от судна оторвался рым, ударив в сварочную маску рабочего. В результате сварщик получил тяжелые повреждения.

«Причинами несчастного случая явилось нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в несоблюдении требований правил и инструкций по охране труда, и не осуществление работодателем должного контроля за соблюдением работником инструкции пор охране труда и промышленной безопасности для операторов электрокотельной», — заключили в Госинспекции труда.

Напомним, несчастный случай со сварщиком произошел 5 сентября.