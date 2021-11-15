Названа причина скопления пожарных и спецтехники на территории Кондопожского ЦБК (ФОТО)

Подразделения МЧС Карелии в четверг провели учения по тушению пожара на Кондопожском ЦБК.

Как сообщили в министерстве, по легенде учений, в цеху, где располагается бумагоделательная машина № 8, в результате нарушения правил проведения сварочных работ возник пожар в коробе вытяжной вентиляции.

В учениях участвовал личный состав пожарно-спасательных подразделений Кондопожского и Петрозаводского пожарно-спасательных гарнизонов.

Они отработали задачи по поиску и спасению пострадавших, тушению условного пожара на производственных объектах по повышенному рангу, организации взаимодействия совместных действий с работниками комбината.