Названа причина смерти электромонтера троллейбусного управления в Петрозаводске

Госинспекция труда Карелии завершила расследование обстоятельств смерти работника троллейбусного депо.

Как сообщили в ведомстве, 2 мая 2025 года электромонтер контактной сети муниципального предприятия «Городской транспорт» скончался на рабочем месте.

В ходе проверки выяснилось, что в день происшествия рабочий вместе с коллегой распивал спиртное на территории депо на улице Московской. Внезапно ему стало плохо, мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Экспертиза показала, что в крови погибшего содержалось 4,27 г/л алкоголя — это высокая доза, способная вызвать серьезные нарушения в организме. Расследование подтвердило, что смерть наступила из-за резкого ухудшения здоровья на фоне сильного алкогольного опьянения, а не из-за производственных факторов.

Госиспекция выявила нарушения со стороны работодателя. Нетрезвого работника не отстранили от работы, ему не выдали средства индивидуальной защиты, не провели обязательное обучение по технике безопасности. Виновных привлекут к административной ответственности.