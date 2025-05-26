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Названа причина смерти электромонтера троллейбусного управления в Петрозаводске

Новости. Происшествия
14:30, 06 Июня 2025
фото: © «Столица на Онего»

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Госинспекция труда Карелии завершила расследование обстоятельств смерти работника троллейбусного депо.

Как сообщили в ведомстве, 2 мая 2025 года электромонтер контактной сети муниципального предприятия «Городской транспорт» скончался на рабочем месте.

В ходе проверки выяснилось, что в день происшествия рабочий вместе с коллегой распивал спиртное на территории депо на улице Московской. Внезапно ему стало плохо, мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Экспертиза показала, что в крови погибшего содержалось 4,27 г/л алкоголя — это высокая доза, способная вызвать серьезные нарушения в организме. Расследование подтвердило, что смерть наступила из-за резкого ухудшения здоровья на фоне сильного алкогольного опьянения, а не из-за производственных факторов.

Госиспекция выявила нарушения со стороны работодателя. Нетрезвого работника не отстранили от работы, ему не выдали средства индивидуальной защиты, не провели обязательное обучение по технике безопасности. Виновных привлекут к административной ответственности. 

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