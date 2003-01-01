Названа причина страшной аварии с девятью пострадавшими в Карелии

МВД Карелии опубликовали официальную информацию о ДТП, в котором пострадали 5 детей и 4 взрослых.

Авария, о которой мы уже рассказывали, произошла поздно вечером в 22:26 на трассе «Кола» в Олонецком районе. Полицейскими установлено, что авария произошла из-за водителя Skoda Kodiaq 1965 года рождения. Он выехал с обочины дороги на полосу встречного движения. Это привело к лобовому столкновению с автомобилем Kia Seed.

В семиместном Skoda Kodiaq, кроме мужчины-водителя, находилось 6 пассажиров: супруга водителя 1968 г. р. и 5 внуков: мальчики 2012 г.р, 2013 г. р. и 2019 г. р. и девочки 2015 г. р. и 2020 г. р. Все — жители Карелии. В Kia Seed находился житель Нижнего Новгорода — мужчина-водитель 1990 г. р. и жительница Санкт-Петербурга- женщина-пассажир 1987 г. р.

По предварительной информации полиции, результате ДТП госпитализированы 3 детей: мальчики 2013 г. р. и 2019 г. р., девочка 2020 г. р. Один взрослый от госпитализации отказался.

Ранее глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, что троих детей доставили в Детскую республиканскую больницу: один ребёнок в реанимации в тяжёлом состоянии (по нашим данным, это скорее всего девочка 2020 года рождения), двое — в травматологическом отделении в состоянии средней тяжести. По словам Михаила Охлопкова, пострадавшая женщина 38 лет прооперирована в Олонецкой ЦРБ. Операция была очень сложной. Сейчас она в реанимации, в сознании. Состояние тяжёлое.

Мужчина 60 лет с переломом позвоночника доставлен в РБ СЭМП, прооперирован. Состояние тяжёлое, стабильное. Находится в нейрохирургическом отделении. Также сюда доставили женщину 57 лет с ушибами и переломами. Она находится в травматологическом отделении.

Ещё один пострадавший мужчина скорой помощью из Лодейного Поля осмотрен и отпущен на амбулаторное лечение.

Сотрудниками полиции проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

