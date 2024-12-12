Названа причина вечерней драки в населенном районе Петрозаводска

В МВД Карелии сообщили подробности вечернего происшествия у торгового центра на Древлянке.

В МВД Петрозаводска устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего ночью 15 декабря на улице Древлянка. Как сообщили в полиции Карелии, там возник конфликт между гражданами и работниками торгового комплекса.

По предварительной версии, причиной стало то, что трое мужчин приняли автомобиль работников заведения за такси и заглянули внутрь.

В настоящий момент полицейские устанавливают личности всех участников конфликта.

Ранее в сети появилось видео драки возле торгового комплекса на улице Древлянка. По свидетельству очевидцев, один из участников потасовки получил ножевое ранение, другому залили лицо перцовым баллончиком.