Названа причина вечерней драки в населенном районе Петрозаводска

В МВД Карелии сообщили подробности вечернего происшествия у торгового центра на Древлянке.
В МВД Петрозаводска устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего ночью 15 декабря на улице Древлянка. Как сообщили в полиции Карелии, там возник конфликт между гражданами и работниками торгового комплекса.
По предварительной версии, причиной стало то, что трое мужчин приняли автомобиль работников заведения за такси и заглянули внутрь.
В настоящий момент полицейские устанавливают личности всех участников конфликта.
Ранее в сети появилось видео драки возле торгового комплекса на улице Древлянка. По свидетельству очевидцев, один из участников потасовки получил ножевое ранение, другому залили лицо перцовым баллончиком.
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