Путешествие за кулисы: в Музыкальном театре провели экспресс-курс для зрителей
23 сентября, 08:20 Статьи
Найти клиентов, подыскать сотрудников: как цифровые сервисы от «T2» решают бизнес-задачи
22 сентября, 16:51 Статьи
Вахта памяти прошла в Лоухском районе
22 сентября, 09:00 Статьи
Названа самая доступная для туристов страна в октябре

00:10

«Возможен мокрый снег»: водителей Карелии предупредили о непогоде

22:10

Стали известны подробности смертельного ДТП на севере Карелии

21:20

Открывается граница Белоруссии с Евросоюзом

20:30

Человек погиб в страшном ДТП на севере Карелии

19:30

Названы сумма и сроки выделения средств на строительство онкодиспансера в Петрозаводске

19:00

Пластилин вместо цветов: молодожёны из Петрозаводска придумали альтернативу привычным свадебным подаркам

18:30

Юная петрозаводчанка прошла реабилитацию после укуса инфицированного клеща

18:00

Земельный участок возле гостиницы в центре Петрозаводска придется вернуть государству

17:40

Стало известно, кто умер в магазине «Красное&Белое» 23 сентября

17:20

Заморозки до -2°С ударят в Карелии 24 сентября

17:00

Более 30 детей-сирот с начала года воспользовались мерами поддержки Кадровых центров Карелии

16:41

На дороге вблизи «Горы Филина» появится освещение

16:30

Житель Карелии лишился автомобиля за продажу сомнительного алкоголя и табака

16:10

Карелия вошла в топ-3 самых быстрорастущих туристических регионов России

15:50

Любители природы могут прийти на помощь ученым

15:30

Артур Парфенчиков обозначил ключевые задачи по развитию Медвежьегорского округа

15:10

Праздничное выступление звонарей пройдёт в Петрозаводске

15:00

Что ждать малому бизнесу после вступления в силу закона о маркетплейсах

14:47

«Есть первая маленькая победа». Родители пострадавшего от клеща Всеволода Соловьева рассказали о его состоянии

14:40

Власти России планируют расширить календарь прививок по ОМС

14:20

Родовым сертификатом в Карелии в этом году воспользовались около 2,5 тысяч женщин

14:00

74-летняя жительница Костомукши перевела боле 3 миллионов рублей на «безопасный счет»

13:50

Спортсменки из Карелии завоевали три медали на Всероссийских играх боевых искусств

13:40

Руководитель Центра народного творчества Карелии Андрей Редькин возглавил Прионежский район

13:30

В России началась «Монетная неделя» для обмена мелочи на купюры

13:25

Подрядчик запаздывает с ремонтом кровли в колледже в Костомукше

13:05

В Карелии за неделю резко выросло количество обратившихся с укусами клещей

12:45

В Петрозаводске выявили 67 нарушений в содержании домов и дворов

12:25

Несколько районов Петрозаводска остались без света

12:10

Водитель троллейбуса представит Карелию на всероссийском конкурсе

12:00

В фонде «Защитники Отечества» рассказали об адаптации ветеранов СВО

11:55

Будущих звезд балета в Петрозаводске ищет Академия танца Бориса Эйфмана

11:40

Сыну экс-депутата Заксобрания Карелии Красулину вынесли приговор за взятку

11:20

В Прионежском районе пьяный водитель съехал в кювет и попал в больницу

11:10

В США заявили, что парацетамол вызывает серьезную болезнь

10:55

Житель Петрозаводска до смерти избил знакомого

10:40

Стали известны подробности пожара в Кондопожской больнице

10:30

В Карелии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

10:20

Жилые дома Петрозаводска начнут подключать к теплу

09:55

Россиянам напомнили о штрафах за хранение колясок и велосипедов в подъездах

09:45

В поселке Святозеро построили новый ФАП

09:30

В Карелии за неделю в два раза выросло количество заболевших ОРВИ

09:15

«Добрый, отзывчивый»: житель Костомукши Александр Лукин погиб в ходе СВО

09:00

Пьяных пассажиров из Мурманской области сняли с поездов в Карелии

08:40

В Музыкальном театре Карелии зрителям показали, что происходит за сценой

08:20

В России зафиксирован резкий скачок заболеваемости ОРВИ

08:00

Аморальное поведение и завышенные требования: молодёжь Карелии озвучила главные минусы местных работодателей

07:40

Пленэрные пейзажи Мунозерского края представят на выставке в Национальном театре Карелии

07:20

Почти 80% россиян верят в существование инопланетян

07:00

Умер известный карельский мастер по изготовлению и реставрации кантеле

06:40

Депутат Госдумы предложил создать реестр лиц, которые «лайкают» посты иноагентов

Туроператоров назвали самые бюджетные направления для россиян в октябре.

фото: © doraneko777 / Adobe Stock

Самые бюджетные направления для российских туристов в октябре 2025 года назвали в «Ленте.ру» со ссылкой на онлайн-сервис для путешествий «Туту».

Неделю отдыха за границей стоимостью до 95 тысяч рублей можно провести в Минске (Белоруссия), Астане (Казахстан) и Бухаре (Узбекистан), а также в городах Сухуми и Гагра (Абхазия).

По словам заместителя директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий «Туту» Артема Кузьмина, самым бюджетным направлением оказался Минск.

— Дешевле всего лететь туда из Москвы: такое путешествие вместе с недельным проживанием в отеле обойдется паре в 60 тысяч рублей. Такую же сумму потратят жители Санкт-Петербурга, — рассказал Кузьмин.

Минимальная стоимость отдыха в Астане может доходить до 62 тысяч. Полет в Бухару из Москвы обойдется туристам в 86 тысяч рублей, Санкт-Петербурга — в 120 тысяч рублей.

