Названа самая доступная для туристов страна в октябре

Туроператоров назвали самые бюджетные направления для россиян в октябре.

Самые бюджетные направления для российских туристов в октябре 2025 года назвали в «Ленте.ру» со ссылкой на онлайн-сервис для путешествий «Туту».

Неделю отдыха за границей стоимостью до 95 тысяч рублей можно провести в Минске (Белоруссия), Астане (Казахстан) и Бухаре (Узбекистан), а также в городах Сухуми и Гагра (Абхазия).

По словам заместителя директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий «Туту» Артема Кузьмина, самым бюджетным направлением оказался Минск.

— Дешевле всего лететь туда из Москвы: такое путешествие вместе с недельным проживанием в отеле обойдется паре в 60 тысяч рублей. Такую же сумму потратят жители Санкт-Петербурга, — рассказал Кузьмин.

Минимальная стоимость отдыха в Астане может доходить до 62 тысяч. Полет в Бухару из Москвы обойдется туристам в 86 тысяч рублей, Санкт-Петербурга — в 120 тысяч рублей.