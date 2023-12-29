Праздничное настроение создали новоселам в районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды»
29.12.2023 13:10
Банки начнут возвращать клиентам украденные мошенниками деньги по новым правилам
09.01.2024 06:40
«Скорбим. Вечная память герою», — житель Карелии погиб на спецоперации
09.01.2024 09:41

Названа самая полезная для здоровья ягода

Новости. Общество
00:10, 10 Января 2024
фото: © DCStudio / Freepik

Новости партнеров

Ученые в ходе исследований определили ягоду, которая должна присутствовать в рационе человека круглый год.

Ежедневное употребление клюквы продлевает жизнь и защищает от простуды, полагает врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. О свойствах этой ягоды она написала в Telegram-канале. Ее слова приводит Лента.ру.

Павлова со ссылкой на исследование американских ученых отметила, что ягоды должны присутствовать в рационе человека круглый год. Самой полезной для здоровья ягодой она назвала клюкву. По ее мнению, если эту ягоду есть каждый день, риск смерти от некоторых заболеваний снизится на 31 процент. При этом при ежедневном употреблении черники этот показатель упадет на 21 процент, а клубники — на 14 процентов.

«Самый сильный эффект клюква возымела против кардиометаболических заболеваний, то есть патологий сердца, сосудов и обмена веществ, — 51 процент», — сообщила доктор медицинских наук.

Павлова добавила, что клюква обладает множеством полезных свойств: улучшает пищеварение, обладает мочегонным бактерицидным действием, укрепляет иммунитет и имеет противовоспалительный и общеукрепляющий эффект. По словам врача, ягода помогает организму бороться с инфекциями и повышает работоспособность. Чтобы почувствовать эффект, Павлова рекомендовала съедать ежедневно 100 граммов свежих ягод или две столовые ложки сушеных.

В то же время врач предупредила, что клюкву нужно есть с осторожностью диабетикам, а также людям с заболеваниями печени и истонченной эмалью зубов. При язве желудка, двенадцатиперстной кишки и гастрите с повышенной кислотностью от ягоды лучше совсем отказаться, заключила доктор.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.01.2024, 14:48
Финляндия изменила требования для получения визы
07.01.2024, 10:21
Финляндия продолжает пропускать через свою территорию ядерное топливо из России
08.01.2024, 10:45
Известный бизнесмен отправился на зимнюю рыбалку в дикий мороз
03.01.2024, 22:00
В России введены новые штрафы для владельцев недвижимости
03.01.2024, 09:00
Стало известно, как долго продлятся морозы в Карелии
03.01.2024, 12:31
Рядом с границей России прекратила существование непризнанная республика

Чтиво

29.12.2023 20:20
Без политики
Нам несказанно повезло - три зимних волшебника на одну Карелию. К каждому из них есть вопросы, и каждому из них есть, о чем рассказать
Эксклюзивное интервью в преддверии Нового года с загадочными и влиятельными фигурами нашей республики: удивительные открытия, подведение итогов года и планы на будущее.
«Ты не пройдешь!» или как работают банковские системы безопасности
15.12.2023 14:36
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
16.11.2023 09:08
архив чтиво

Медиа

Праздничный железнодорожный состав новогоднего волшебника прибыл в столицу Карелии
09.01.2024 13:37
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.