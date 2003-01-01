Названа самая продаваемая в России не китайская иномарка

Toyota возглавила рейтинг продаж среди не китайских иномарок.

В сентябре 2025 года Toyota стала самым продаваемым брендом в России среди всех марок без учета китайских, российских и белорусских. Всего за месяц в стране было продано 3 308 новых автомобилей Toyota, что на 49% больше, чем месяцем ранее. Об этом в своем Telegram-канале ррассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Вслед за Toyota в тройке лидеров расположились BMW (1 741 штук) и Hyundai (1 228 штук). При этом Toyota второй месяц подряд входит в десятку самых популярных марок на российском рынке в общем рейтинге, опережая некоторые китайские бренды.

Продажи автомобилей глобальных марок без учета моделей из Китая, России и Беларуси в сентябре показали рост. Их доля на рынке увеличилась до 11,6%, а общий объем продаж этого сегмента составил 14,2 тысячи штук.

По словам Сергея Целикова, в октябре можно ожидать дальнейшего роста продаж не китайских иномарок. Это связано с предстоящим повышением утильсбора. Однако уже в ноябре этот поток машин, которые ввозятся по схемам альтернативного импорта, может сократиться.