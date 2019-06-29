Названа самая сексуальная нация в мире

Туристы назвали самые сексуальные национальности.

Сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, какие национальности туристы считают самыми сексуальными. В опросе приняли участие люди из самых разных государств, которые пользуются услугами сервиса, пишет "Газета.ру".

Оказалось, что самыми сексуальными считаются жители Украины. "Украинцы обладают поразительной внешностью, поэтому они легко возглавили наш рейтинг 2019 года. Кто может поспорить с этим?", — отмечается в рейтинге.

На втором месте оказались датчане, для иллюстрации сексуальности этой нации в рейтинге приводится датская фотомодель и актриса Бригитта Нильсен, а также датский актер Вигго Мортенсен, который получил широкую известность после выхода трилогии "Властелин Колец".

На третьем месте оказались филиппинцы. "Самые известные филиппинцы — это боксер Мэнни Пакьяо и музыкальный исполнитель Бруно Марс. Кроме того, баллов стране добавили многочисленные участницы конкурсов красоты из Филиппин", — говорится в рейтинге.

Кроме этого, в топ-5 самых сексуальных наций также вошли жители Бразилии и Австралии. Примечательно, что россияне в рейтинге оказались только на 33-м месте.