Названа самая сексуальная в мире женщина

Популярный мужской глянец Maxim опубликовал рейтинг ТОП-100 самых желанных девушек мира в 2019 году.

Журнал Maxim опубликовал ежегодный рейтинг ТОП-100 желанных девушек, среди которых лидировала Оливия Калпо, пишут "Аргументы и факты".

На этот раз лидировала Оливия Калпо - модель и обладательница престижного титула Мисс Вселенная-2012.



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27-летняя Калпо смогла опередить в рейтинге известную модель и актрису Кейт Аптон. Ее снимок украсил обложку журнала.

"Я всегда смотрела на список Hot 100 журнала Maxim. Там всегда было так много умных и успешных женщин, которые вдохновляли меня и влияли на мою карьеру разными способами", - отметила Калпо.

Она подчеркнула, что первое место в рейтинге - это значимый для нее результат и она с трудом в него верит.